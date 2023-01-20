Пчеловод из Иглинского района поддержал развитие колодно-бортевых пасек в Башкирии

- Многие пчеловоды считают, что неправильно выделили столько средств (20 млн. руб. – ред.) на это направление, якобы в борти много меда не произведешь, - говорит Руслан Валиахметов, потомственный пасечник в третьем поколении из села Тау Иглинского района. – Я не согласен. Ведь таким образом можно популяризировать разведение пчел и отрасль в целом. К примеру, люди хотят есть натуральный, проверенный мед. На рынке или ярмарке найти его трудно. Приходится верить продавцу на слово. Когда они едут к бортевику, то сами видят, как в лесу происходит сбор меда пчелами, что представляет из себя дикая борть – для них проводят интересную экскурсию. Люди пробуют мед, оценивают вкус, сравнивают с тем, что ели раньше – и, конечно, покупают баночку домой. Мы хоть и не в горном районе, но тоже хотим организовать такой сельский экотуризм. Сейчас два земельных участка под пасеку оформлено. В этом году планируем строить новую пасеку.

Семейное дело Валиахметовых – это производство липового меда. Благо, в районе лип растет очень много, и далеко сельхозполя, которые славятся потравами пчел ядохимикатами. Супруги Расуль и Насима серьезно занимались разведением пчел, а сыновья Руслан и Радик продолжили и масштабировали его.

- Сейчас у нас нет больших проблем, все решается, сбыт налажен, - говорит Руслан. - В сезон хорошая цена, потом немного падает зимой, во время застоя – до 250 руб за кг оптом, в сезон 350 руб. А в розницу 400-500 руб. за кг. Есть постоянные оптовые покупатели. Люди купят попробовать, понравится, и каждый год потом берут. Наш липовый мед зарекомендовал себя хорошо. На сельхозярмарках тоже участвуем. Но поскольку пчелосемей у нас много, то и работы много – попросту физически не успеваем.

Действительно, валиахметовский мед по достоинству оценили эксперты. Так, Валиахметовы дважды награждены золотой медалью на Всероссийской агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень» в Москве.

Руслан рассказал, что сейчас в самом разгаре подготовка к следующему сезону – заготавливаем в лесу древесину, чтобы изготавливать из него ящики-ульи, рамки, пакеты. Каждый год увеличиваем количество ящиков. В этом году 50-70 изготовим. Какую-то часть обновляем. Рамки выбраковываем. Растет и число пчелосемей, поэтому нужно больше рамок подготовить - около пяти тысяч.

- На зимовку ушло около 500 пчелосемей, - продолжает он. - Уже несколько лет идем к численности 600-700 пчелосемей. Но начало прошлогоднего лета было холодным. А материальная база под это количество у нас готова. Три зимовника есть. В этом году новый, четвертый зимовник запустим. Сделали из бруса, он уже подсох.

Последние два года Валиахметовы активно сотрудничают с государственным природным заказником в Бурзянском районе «Алтын Солок» («Золотая борть»). Кстати, в 2022 году он получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. В этом году сотрудничество продолжат. А в планах на 2024 год сдать документы на оформление в Тау племенного репродуктора по среднерусской пчеле, чтобы он появился и в Иглинском районе. Важно, что иглинская зона изолирована от завоза пчел чужих пород, чистоту среднерусской породы здесь соблюдают все пасечники.

Фото предоставлено Русланом Валиахметовым.