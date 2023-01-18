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Вчера, 12:05

В Башкирии экспортерам сельхозпродукции возместят часть расходов на транспортировку

Данная мера поддержки реализуется минсельхозом совместно с АО «Российский экспортный центр», сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии экспортерам сельхозпродукции возместят часть расходов на транспортировку
В Башкирии экспортерам сельхозпродукции возместят часть расходов на транспортировку

19 января на платформе «Мой экспорт» стартует прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Производители и поставщики сельхозтоваров РБ смогут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции.  

- В 2022 году предприятия АПК экспортировали около 400 тыс. тонн продукции на сумму порядка 280 млн. долл. США, - сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - В структуре экспорта почти 75% приходится на масложировую продукцию, остальное - это маслосемена, спирты, мёд, зерновые, молочная и мясная продукция. Основные поставки приходятся на Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Беларусь и Узбекистан. Планируем увеличивать объемы экспортируемой продукции и географию стран-контрагентов.

Автор:Марат АМИНЕВ
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