Центру по продвижению продукции пчеловодства Башкирии присвоили статус лаборатории

«Мы сделали еще один шаг для сохранения нашей башкирской пчелы», - написал глава региона. Он отметил, что в этой лаборатории «будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции».

«Ни в одном другом регионе прежде таких исследований не делали – анализировали только по внешним признакам, - пишет Радий Хабиров. - Ранее, в 2022 году, центр «Алтын Солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчёл на основе генетики. В лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел».

Фото: соцсети Радия Хабирова.