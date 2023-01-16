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Центру по продвижению продукции пчеловодства Башкирии присвоили статус лаборатории

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поделился новостью - Минсельхоз России присвоил межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства Башкортостана «Алтын Солок» (Золотая Борть) статус лаборатории.

Центру по продвижению продукции пчеловодства Башкирии присвоили статус лаборатории
Центру по продвижению продукции пчеловодства Башкирии присвоили статус лаборатории

«Мы сделали еще один шаг для сохранения нашей башкирской пчелы», - написал глава региона. Он отметил, что в этой лаборатории «будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу медоносных пчел и медовой продукции».

«Ни в одном другом регионе прежде таких исследований не делали – анализировали только по внешним признакам, - пишет Радий Хабиров. - Ранее, в 2022 году, центр «Алтын Солок» уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных пчел среднерусской породы. Благодаря двум этим событиям мы станем первыми в стране в селекции и племенном воспроизводстве пчёл на основе генетики. В лаборатории уже собрали самый большой банк ДНК медоносной пчелы на территории России, который постоянно пополняют и обновляют. Эта ценная информация позволит создать эталонные идентификаторы для каждой породы пчел».

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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