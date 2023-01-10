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Сегодня, 13:42

В Башкирии количество проблемных строительных объектов сократилось в три раза

За прошлый год решены проблемы по 2597 гражданам – участникам строительства, доложил на сегодняшней оперативке в правительстве республики заместитель руководителя минстроя региона Артем Ковшов.

В Башкирии количество проблемных строительных объектов сократилось в три раза
В Башкирии количество проблемных строительных объектов сократилось в три раза

Между тем, как напомнил глава республики Радий Хабиров, нерешенными остаются вопросы у более чем тысячи обманутых дольщиков. Он подчеркнул, что эти проблемы должны быть сняты до конца текущего года. Ход и перспективы этой работы он предложил обсудить на ближайшем «строительном часе».

Артем Ковшов в своем докладе отметил, что уже с начала текущего года введена процедура банкротства в отношении восьми застройщиков проблемных объектов (ООО «Высотки», ООО «Городские проекты», ООО «Зеленая роща», ООО «Литер 4», ООО МПТК «МашТехРесурсы», ООО «Герал», ООО «Госстрой-Стандарт», ООО «СУ-2 ОАО Госстрой»).

Он также подчеркнул, что если на начало прошлого года в республике насчитывалось 106 проблемных объектов, включенных в Единый реестр проблемных объектов, то в настоящее время их осталось 39. «Утвержден план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. Решение вопросов пострадавших граждан предусмотрено до конца 2023 года», - заявил Артем Ковшов.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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