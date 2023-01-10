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Экономика
Сегодня, 13:23

Агрокластер Башкирии включили в федеральный реестр

Агропромышленный кластер позволит объединить в единую цепочку все звенья – от фермера до магазина,  сообщил на своей странице в социальных сетях Радий Хабиров.

Агрокластер Башкирии включили в федеральный реестр
Агрокластер Башкирии включили в федеральный реестр

Теперь предприятия пищевой перерабатывающей промышленности смогут снизить зависимость от импортных составляющих – за счет сырья, материалов, комплектующих, которые производят другие участники кластера. Производители получат право на федеральные субсидии и льготные кредиты, соответствующую помощь получат и на региональном уровне.

Это серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, мы уже начали активную работу в этом направлении. отметил глава региона. В планах – реализация проектов с миллиардными инвестициями.

Напомним, в состав первого в стране кластера входят 10 предприятий, расположенных на территории Башкортостана и Оренбургской области, а также 4 организации образовательной и технологической инфраструктуры.

Автор:Марат АМИНЕВ
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