Агрокластер Башкирии включили в федеральный реестр

Теперь предприятия пищевой перерабатывающей промышленности смогут снизить зависимость от импортных составляющих – за счет сырья, материалов, комплектующих, которые производят другие участники кластера. Производители получат право на федеральные субсидии и льготные кредиты, соответствующую помощь получат и на региональном уровне.

Это серьезный вклад в обеспечение продовольственной безопасности, мы уже начали активную работу в этом направлении. отметил глава региона. В планах – реализация проектов с миллиардными инвестициями.

Напомним, в состав первого в стране кластера входят 10 предприятий, расположенных на территории Башкортостана и Оренбургской области, а также 4 организации образовательной и технологической инфраструктуры.