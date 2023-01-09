В Башкирии аграрии обновили технический парк

- В прошлом году закуплено 430 тракторов, 161 зерноуборочный и 38 самоходных кормоуборочных комбайнов, 57 самоходных опрыскивателей, 830 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и ряд других видов техники, - отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Специалисты считают, что в условиях нынешней экономической ситуации это очень хорошие показатели.

Напомним, 647 единиц техники на 3,7 млрд рублей аграрии приобрели по льготным программам АО «Росагролизинг».