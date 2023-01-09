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Сегодня, 17:17

В Башкирии аграрии обновили технический парк

В 2022 году приобретено 3223 единиц сельскохозяйственной техники общей стоимостью почти 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии аграрии обновили технический парк
В Башкирии аграрии обновили технический парк

- В прошлом году закуплено 430 тракторов, 161 зерноуборочный и 38 самоходных кормоуборочных комбайнов, 57 самоходных опрыскивателей, 830 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и ряд других видов техники, - отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Специалисты считают, что в условиях нынешней экономической ситуации это очень хорошие показатели.

Напомним, 647 единиц техники на 3,7 млрд рублей аграрии приобрели по льготным программам АО «Росагролизинг».

Автор:Марат АМИНЕВ
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