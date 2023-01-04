В 2022 году агропром Башкирии произвел продукции на 244,5 миллиарда рублей

Секреты большого урожая

Более пяти миллионов тонн зерна собрали земледельцы республики в минувшем году. Это рекордная цифра за последние десятилетия. В общем каравае 2,6 млн. тонн пшеницы, 1,5 млн. тонн ячменя и другие зерновые культуры. Уродились и технические культуры: 1,4 млн. тонн сахарной свеклы, 650 тысяч тонн – семена подсолнечника и других масличных культур.

Увеличили аграрии площади под возделывание овощей. Картофель вырастили на 43 тысячах гектаров. Валовый сбор в хозяйствах составил 35,8 тысячи тонн, что почти на тысячу тонн больше, чем в 2021 году. Валовый урожай других овощей открытого грунта достиг 25,1 тыс. тонн.

Хорошие показатели в растениеводстве объясняют не только благоприятными погодными условиями, но и повышением уровня компетенций специалистов. Обучение регулярно проходят в рамках проекта «1000 агрономов», зональных семинаров «День поля». Немаловажно внесение в землю минудобрений – было закуплено около ста тысяч тонн в действующем веществе. Активное освоение и внедрение в агропроцесс современных технологий также сказалось на высоких урожаях.

Животноводство движется к индустриализации

Показатели в животноводстве не столь радуют – сказалась засуха предыдущего, 2021 года. Но в 2022-м аграрии сумели заготовить корма с хорошим запасом, его может хватить на два года. По данным минсельхоза региона на 1 ноября 2022 года, во всех категориях хозяйств численность КРС составила 886,9 тыс. голов (98,2% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе коров – 369,3 тыс. голов (98%). Однако за этот период производство мяса составило 105,6% или 366,2 тысячи тонн.

Эксперты отрасли отмечают падение валового надоя молока. Причину видят в сокращении поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. При этом производство товарного молока за последние пять лет выросло почти на 5%. За 10 месяцев года это более 700 тысяч тонн.

Регион взял курс на индустриализацию отрасли. Согласно сентябрьскому указу Главы РБ Радия Хабирова, к 2024 году в Башкортостане должен заработать 21 новый молочный комплекс. Сегодня проекты по 18 индустриальным фермам уже в активной фазе реализации, часть объектов сдана в эксплуатацию.

На Международной неделе бизнеса подписаны соглашения на строительство еще трех молочных комплексов. В республике планируется возвести 50 индустриальных молочных комплексов к 2030 году. Это позволит обеспечить молоком не только Башкирию, но и часть других регионов России.

Сельхозтехника обновляется

За 11 месяцев минувшего года хозяйства региона закупили 2780 единиц техники на общую сумму около 11 млрд рублей. Это 384 трактора, 197 зерноуборочных и 50 самоходных кормоуборочных комбайнов, 54 самоходных опрыскивателя, 800 единиц почвообрабатывающих и посевных машин и орудий и многое другое.

Развивается и сельхозмашиностроение. Так, предприятия Башкирии освоили серийный выпуск более 350 видов и модификаций различной сельхозтехники, не уступающей по техническим характеристикам зарубежным аналогам, в том числе самоходную косилку «Чулпан» (аналог МакДона).

На базе 74 специализированных предприятий республики ведется капитальный ремонт техники и сельхозмашин. Они изготавливают свыше трех тысяч наименований запчастей, в том числе и импортозамещающих.

В настоящее время предприятия республики освоили изготовление более 3000 наименований запасных частей, в том числе импортозамещающих.

Выросли инвестиции

С 2018 года в республике проводятся «Инвестчасы» под руководством главы региона Радия Хабирова. Практически на каждом заседании рассматривается проект в области сельского хозяйства. Всего их рассмотрено около 160.

Благодаря созданному благоприятному инвестклимату интерес у аграрных инвесторов к Башкирии высокий.

Прогноз объема инвестиций в основной капитал АПК по данным Башкортостанстата на 2022 год составляет 15 млрд рублей или 136% к аналогичному уровню прошлого года. В Перечне приоритетных инвестпроектов АПК республики - 120 проектов, с планируемым объемом инвестиций 186,5 млрд рублей.

В активной фазе находится реализация 63 приоритетных инвестиционных проектов на сумму 110,5 млрд рублей, с созданием 10 тыс. рабочих мест.

Вопреки санкциям

Несмотря на сложности работы в условиях санкций, в Башкирии продолжает развиваться экспорт продукции агропромышленного сектора.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в республике реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК в РБ». По оперативным данным федеральной таможенной службы России, из Башкирии экспортировано продукции агропрома на 276,2 млн долларов США.

Фото из открытых источников.