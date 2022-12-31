-10 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 10:05

В Уфе построят радиоэлектронный технопарк

Республика получит федеральную субсидию на строительство и развитие электронного технопарка. Об этом сообщил сегодня, 31 декабря, на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

В Уфе построят радиоэлектронный технопарк
В Уфе построят радиоэлектронный технопарк

Технопарк построят в Кировском районе Уфы – на 30 тысячах квадратных метрах на улице Рубежной. «Геоскан-Уфа» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей, из них 504 миллиона покроет субсидия из федерального бюджета.
С потенциальными резидентами из Минска, Санкт-Петербурга и Уфы контракты компания заключила.

- Ждем, что к 2030 году здесь появится 370 рабочих мест, - написал Радий Хабиров. – Валовой выпуск продукции превысит 3,6 миллиарда рублей. Ждем технологических прорывов! Новый механизм поддержки минпромторг России разработал в сентябре этого года, наша республика одной из первых подала заявку на участие.

Глава региона поблагодарил за оперативную работу команду из Башкирии – министерство промышленности и Центр стратегических разработок.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика