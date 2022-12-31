В Уфе построят радиоэлектронный технопарк

Технопарк построят в Кировском районе Уфы – на 30 тысячах квадратных метрах на улице Рубежной. «Геоскан-Уфа» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей, из них 504 миллиона покроет субсидия из федерального бюджета.

С потенциальными резидентами из Минска, Санкт-Петербурга и Уфы контракты компания заключила.

- Ждем, что к 2030 году здесь появится 370 рабочих мест, - написал Радий Хабиров. – Валовой выпуск продукции превысит 3,6 миллиарда рублей. Ждем технологических прорывов! Новый механизм поддержки минпромторг России разработал в сентябре этого года, наша республика одной из первых подала заявку на участие.

Глава региона поблагодарил за оперативную работу команду из Башкирии – министерство промышленности и Центр стратегических разработок.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.