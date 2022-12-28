В Башкирии сохранили объем господдержки АПК

- В текущем году общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса составил более 7 млрд рублей. Проводимая работа в отрасли способствовала значительному росту производства сельскохозяйственной продукции. За 11 месяцев текущего года он составил 129%, - сказал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства в республике оказывается поддержка животноводству, растениеводству, пищевой и перерабатывающей промышленности. Сейчас подготовлен целый комплекс изменений в этот документ, в том числе в связи с корректировками федеральных профильных программ. Согласно Проекту, в целях наращивания объемов производства пищевой продукции с 2023 года к приоритетным направлениям поддержки подотраслей АПК отнесена переработка собственного молока (ранее данный вид господдержки оказывался в рамках компенсирующей субсидии). Также предусматривается расширение перечня документов для уточнения статуса получателей субсидий, вводятся новые термины.