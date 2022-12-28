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Экономика
28 Декабря , 13:00

АО «Транснефть — Урал» оценило состояние производственных мощностей

В АО «Транснефть — Урал» подвели итоги работ по диагностике производственных мощностей в 2022 году. Специалисты обследовали 28 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей длиной свыше 4 тысяч километров. Это около половины совокупной протяженности магистральных трубопроводов, обслуживаемых предприятием.

АО «Транснефть — Урал» оценило состояние производственных мощностей
АО «Транснефть — Урал» оценило состояние производственных мощностей

Для оценки состояния трубопроводов использовались современные дефектоскопы, разработанные и произведенные АО «Транснефть — Диаскан». Улучшенные характеристики и применение различных физических методов исследования позволяют им обнаруживать любые отклонения в состоянии стенок трубы, включая повреждения изоляционного покрытия, трещины, расслоения, потери металла. Данные, которые были получены при проведении диагностики, будут использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на магистральных трубопроводах АО «Транснефть — Урал».

Кроме того, на предприятии провели полную техническую диагностику пяти резервуаров и частичную диагностику 22 резервуаров. Полученные данные позволят определить срок их безопасной эксплуатации.

Программа диагностики производственных мощностей 2022 года выполнена АО «Транснефть — Урал» в полном объеме. Постоянный мониторинг состояния оборудования является важным фактором обеспечения промышленной и экологической безопасности объектов предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Транснефть».

Автор:Кирилл МОСКВИН
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