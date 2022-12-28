Андрей Назаров рассказал о грядущих федеральных субсидиях

По его словам, теперь в нее включены производители промышленных роботов и робототехнических устройств. Премьер попросил минпром республики довести информацию об этой федеральной мере поддержки до профильных предприятий республики.

Он также рассказал о других новациях федерального правительства, попросив региональные ведомства не остаться в стороне при распределении средств.

- Почти три миллиарда рублей планируется направить на компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль, - сказал Андрей Назаров. - Средства получат 19 регионов, в том числе наша республика. В Башкортостан на эти цели будет направлено 79 миллионов рублей. Прошу министерство экономического развития и инвестиционной политики, министерство финансов учитывать эти дополнительные возможности при реализации своей текущей деятельности.

Премьер рассказал о том, что более 1 млрд рублей будет направлено на поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса. В отличии от рыночных 15%, ставка льготных лизинговых платежей за оборудование российского производства установлена до 6%, для иностранного – до 8%.

- По поручению президента России с 1 января следующего года вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, - информировал Андрей Назаров. - Порядок его начисления был утвержден правительством на прошлой неделе. Это пособие смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Выплата предназначена семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.