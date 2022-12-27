В Башкирии построят теплицу за 350 миллионов рублей

Инвестиции в проект оцениваются в более чем 350 млн рублей. В тепличном комплексе, площадь которого превысит один гектар, планируется выращивать томаты и огурцы. Годовая проектная мощность тепличного хозяйства – 2 200 тонн продукции, выход на проектную мощность запланирован в 2026 году. На производстве создадут 24 рабочих места.

На сегодня статус резидента ТОСЭР в республике присвоен 126 компаниям. Инвесторы уже проинвестировали в экономику региона порядка семи миллиардов рублей, создали более 4,8 тысяч новых рабочих мест, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.