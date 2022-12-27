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Экономика
27 Декабря , 12:36

В Башкирии построят теплицу за 350 миллионов рублей

Минэкономразвития России включило ООО «ТК «Белебеевский» в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Белебей», сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии построят теплицу за 350 миллионов рублей
В Башкирии построят теплицу за 350 миллионов рублей

Инвестиции в проект оцениваются в более чем 350 млн рублей. В тепличном комплексе, площадь которого превысит один гектар, планируется выращивать томаты и огурцы. Годовая проектная мощность тепличного хозяйства – 2 200 тонн продукции, выход на проектную мощность запланирован в 2026 году. На производстве создадут 24 рабочих места.

На сегодня статус резидента ТОСЭР в республике присвоен 126 компаниям. Инвесторы уже проинвестировали в экономику региона порядка семи миллиардов рублей, создали более 4,8 тысяч новых рабочих мест, сообщил первый заместитель премьер-министра – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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