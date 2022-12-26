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В Башкирии полностью внедрили все инструменты Регионального экспортного стандарта

Все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) внедрены на территории Башкортостана на сто процентов, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии полностью внедрили все инструменты Регионального экспортного стандарта
В Башкирии полностью внедрили все инструменты Регионального экспортного стандарта

– Мы гордимся тем, что наша республика стала одним из первых регионов России, где внедрили все 15 инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0., – отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева. - Мы уверены, что данные меры позволят нам создать эффективную структуру поддержки экспорта в Башкортостане, и это позволит нашим предприятиям развиваться и наращивать торговые обороты.

В 2019 году Башкирия вошла в число 11 пилотных регионов по внедрению РЭС 2.0, разработанного АО «Российский экспортный центр».

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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