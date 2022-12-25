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В Башкирии ввод жилья идёт с опережением прошлогодних показателей

В Башкирии за 11 месяцев 2022 года введено более 2,68 млн кв. м жилья, что на 1,1% больше аналогичного показателя прошедшего года. Об этом сообщает Росстат по РБ.

В Башкирии ввод жилья идёт с опережением прошлогодних показателей
В Башкирии ввод жилья идёт с опережением прошлогодних показателей

Больше всего жилья возводится в Уфе, за 11 месяцев показатель составил свыше 930 тыс. кв. м. Вместе с тем это на 11,8% меньше по сравнению с прошлым годом. На втором месте среди городов – Стерлитамак с 84,2 тыс. кв. м жилья. На третьей позиции пока находится Октябрьский, где за 11 месяцев построили 76,5 тыс. кв. м жилья.

Среди муниципальных районов Башкирии лидером стал Уфимский район, здесь за указанный период ввели 278,7 тыс. кв. м жилья. В число крупнейших по объемам строительства жилья попали Иглинский  - 125,5 тыс. кв. м и Абзелиловский - 85,9 тыс. кв. м муниципальные образования.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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