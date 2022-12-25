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Экономика
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Башкирия заключила экономические соглашения с тремя регионами России

Министерство промышленности, энергетики и инноваций РБ заключило соглашение о сотрудничестве с профильными ведомствами Краснодарского края, Омской и Нижегородской областей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Башкирия заключила экономические соглашения с тремя регионами России
Башкирия заключила экономические соглашения с тремя регионами России

— По итогам 2021 года Башкортостан второй раз подряд стал лидером среди регионов России в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ, — отметил директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов. - Располагая накопленным опытом, Башкортостан предлагает регионам имеющиеся наработки, проявляет заинтересованность в развитии межрегиональных связей в сфере промышленного производства, в становлении партнерских отношений на уровне органов власти.

Соглашение предусматривает создание совместных инвестиционных и инновационных проектов, обмен опытом в вопросах привлечения инвестиций и предоставления мер государственной поддержки. Регионы намерены сотрудничать в области диверсификации промышленного производства, в том числе путем поиска и привлечения для этих целей зарубежных партнеров и инвесторов.

— Мы заинтересованы в развитии межрегиональных связей в сфере промышленного производства. Отличным примером сотрудничества считаем развитие кластеров. Например, одним из участников созданного нами мебельного кластера является компания из Удмуртии по производству ЛДСП «Увадрев-Холдинг». А «Кигинская швейная фабрика» активно участвует в кластере экипировки Челябинской области, — сказал заместитель премьер-министра – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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