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Экономика
Вчера, 20:13

В Башкирии запустили новый цех фармпроизводства

Сегодня в режиме видеосвязи из ЦУР РБ вице-премьер – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Башкортостана Радий Хабиров дали старт работе нового цеха предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА», сообщает пресс-служба главы республики.

В Башкирии запустили новый цех фармпроизводства
В Башкирии запустили новый цех фармпроизводства

Новый инновационный комплекс будет выпускать препарат «Фактор свёртывния крови VIII». Стоимость импортозамещающего производства — 1,6 млрд рублей, мощность его линии – 500 тыс. упаковок в год.

Денис Мантуров отметил, что такое крупносерийное производство открывается в нашей стране впервые - раньше на российском рынке продавались только импортные аналоги нового препарата. Он подчеркнул, что уже со следующего года комплекс полностью закроет потребности отечественной системы здравоохранения по этой позиции.

Радий Хабиров поблагодарил коллектив компании за развитие важного направления производства. «Я очень признателен коллективу компании, который не стоит на месте, реализует пять инвестпроектов. А открытие новой линии – это хороший подарок для всех к Новому году» - сказал он.

По словам гендиректора компании «Фармстандарт» Григория Потапова, инновационный препарат, который будут выпускать здесь, позволит повысить качество жизни более 10 тыс. российских пациентов. На новом производстве будут работать 80 специалистов. В перспективе компания планирует развивать экспортные поставки препарата.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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