Башкирия собрала «урожай» побед в рейтингах

В уходящем году Башкирия заняла лидирующие позиции во многих рейтингах страны. Телеграм-канал «Незыгарь» проанализировал ситуацию и опубликовал доклад на эту тему.

Одно из достижений – второе место РБ в списке задействованности регионов в СВО. Добровольческий опыт республики, соцподдержка семьям мобилизованных и другие меры способствуют экономической стабильности.

Эффективной признана инвестполитика Башкирии. Республика попала в первую пятерку рейтинга инвестиционного климата.

Между тем, в рейтинге промышленной эффективности наш регион занял первое место.

Четвертое место Башкирия заняла в научно-технологическом рейтинге, в общем интегральном рейтинге – третье.

Фото автора. Иллюстрации: телеграм-канал «Незыгарь».