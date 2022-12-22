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Сегодня, 14:42

В Башкирии растет объем продаж зерна в интервенционный фонд

На биржевых торгах реализовано 127 тысяч тонн продукции стоимостью более 1 миллиарда 788 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии растет объем продаж зерна в интервенционный фонд
В Башкирии растет объем продаж зерна в интервенционный фонд

Продукция размещена в Кармаскалинском, Зирганском, Мелеузовском, Илишевском элеваторах и мощностях компании «РЕСА» в Абзелиловском районе.

– Общая мощность хранения зерна для запасов федерального интервенционного фонда сельхозпродукции по РБ составляет 255,6 тыс. тонн, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Работа продолжается, активность аграриев растет, так как цены на зерно в рамках интервенций сегодня выше тех, которые сложились на рынке.

Важно отметить, что интервенции нужны для выполнения государственной задачи по формированию запасов федерального интервенционного фонда. В планах Минсельхоза – сформировать до 2024 года неснижаемый запас в 3 млн тонн зерна.

Напомним, когда цена на зерно начинает падать из-за его переизбытка, государство зерно закупает, чтобы поддержать сельхозпроизводителя. При недостаточных урожаях государство начинает продавать зерно из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен. 

Автор:Марат АМИНЕВ
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