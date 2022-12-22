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Сегодня, 18:18

«Незыгарь» оценил потенциал Башкирии

Республика вошла в тройку регионов с лучшими социально-экономическими итогами.

«Незыгарь» оценил потенциал Башкирии
«Незыгарь» оценил потенциал Башкирии

Телеграм-канал «Незыгарь» положительно оценил социально-экономическую политику Башкортостана, заявив, что власти республики ведут эффективную социальную политику и сохраняют экономическую устойчивость РБ. Большую роль в этом играет руководитель региона Радий Хабиров.

Первое место в рейтинге социально-экономического развития занимает Москва, второе у Санкт-Петербурга. Башкирия заняла третью строчку.

Между тем, уходящий 2022 год Хабиров назвал «чрезвычайно сложным». При этом он подчеркнул, что приоритеты работы в следующем году остаются прежними –обеспечение стабильности экономики и социальной сферы.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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