В Уфе соберутся министры промышленности со всей страны

Министры промышленности всех регионов России будут обсуждать инструменты поддержки промышленного экспорта и меры по обеспечению приоритетного импорта. Заседание состоится под председательством вице-премьера – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

Вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев отметил, что выбор Уфы в качестве площадки столь значимой встречи не случаен. «Башкортостан является двукратным лидером рейтинга эффективности реализации промышленной политики регионов России. Нам действительно есть что показать. Промышленность в республике – один из важных секторов экономики, в котором занято почти 300 тысяч человек. У нас много достижений и мы готовы поделиться с коллегами наработанным опытом», — подчеркнул он.

В рамках первого дня, 23 декабря, делегаты от регионов России посетят индустриальный парк «ПромЦентр» и Технопарк авиационных технологий, завод по производству пластиковых труб в Зубово, ознакомятся с работой Уфимского трансформаторного завода, а также с производственно-учебными площадками ПАО «ОДК-УМПО». Планируется подписание семи соглашений о взаимном сотрудничестве между регионами РФ и Башкортостаном, направленных на развитие межрегиональных связей.

Во второй день, 24 декабря, состоится само заседание Координационного совета по промышленности.