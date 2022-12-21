В Башкирии увеличили объем отгрузки промышленных товаров

За 10 месяцев текущего года промышленный сектор республики огрузил товаров на 1 триллион 827 миллиардов рублей. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период, сообщил на пресс-конференции вице-премьер правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

«Для нас уровень индекса промпроизводства — важнейший индикатор того, что меры, которые мы принимаем, попадают в точку, – сообщил Шельдяев. – Промышленное производство в республике идет с ростом на 2,8%, что опережает среднероссийский уровень (РФ-100,1%, ПФО – 100,4%). Причем рост показателей, например, по добыче сырой нефти и природного газа, вызван перенаправлением поставок нефти из стран Западной Европы в Индию и страны Юго-Восточной Азии, то есть это яркий пример того, как промышленность адаптировалась к новым реалиям».

Фото предоставлено минпромом РБ.