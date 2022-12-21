-25 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 15:51

В Башкирии увеличили объем отгрузки промышленных товаров

Республика заняла заняла второе место в ПФО по объемам отгруженных товаров, произведенных региональной промышленностью, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии увеличили объем отгрузки промышленных товаров
В Башкирии увеличили объем отгрузки промышленных товаров

За 10 месяцев текущего года промышленный сектор республики огрузил товаров на 1 триллион 827 миллиардов рублей. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период, сообщил на пресс-конференции вице-премьер правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

«Для нас уровень индекса промпроизводства — важнейший индикатор того, что меры, которые мы принимаем, попадают в точку, – сообщил Шельдяев. –  Промышленное производство в республике идет с ростом на 2,8%, что опережает среднероссийский уровень (РФ-100,1%, ПФО – 100,4%).  Причем рост показателей, например, по добыче сырой нефти и природного газа, вызван перенаправлением поставок нефти из стран Западной Европы в Индию и страны Юго-Восточной Азии, то есть это яркий пример того, как промышленность адаптировалась к новым реалиям».

Фото предоставлено минпромом РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика