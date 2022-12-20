Представители Башкирии при Торгпредстве получили служебные паспорта

Документы вручил премьер-министр РБ Андрей Назаров, сообщает пресс-служба правительства РБ. Он подчеркнул, что выстраивание партнерства с Белоруссией, Казахстаном, Китаем, Турцией и Узбекистаном является приоритетом республики в развитии внешнеэкономической деятельности.

«В Белоруссии, Казахстане и Узбекистане мы уже провели переговоры на самом высоком уровне, – сказал Назаров. – Власти и бизнес-сообщество этих стран заинтересованы в наращивании сотрудничества с Башкортостаном. Важно, что у нас есть конкретные договоренности о реализации совместных проектов. Так, с белорусской компанией «Амкодор» по их техническому заданию в нашем индустриальном парке «Уфимский» мы приступили к строительству завода по выпуску сельскохозяйственных машин и оборудования. Объем инвестиций здесь составит порядка 2,5 млрд рублей. Одновременно мы «упаковываем» второй проект завода по выпуску коммунальной техники.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.