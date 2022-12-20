Лира Игтисамова сравнила дефицит бюджета Башкирии с ипотекой

«Когда формируется бюджет, мы опираемся на запросы жителей республики, учитываем данные отраслевых министерств, - рассказала в ходе брифинга министр. - В то же время, желания не всегда совпадают с возможностями, поэтому в бюджете закладывается дефицит, разрыв между доходной частью и расходной. Я сравнила бы это с ситуацией, когда семья берет квартиру в кредит: нужно улучшать жилищные условия, а средств одномоментно не хватает. Тогда люди вступают в ипотеку, но четко представляют, как будут расплачиваться. С принятием дефицитного бюджета схожая ситуация — нам нужно развиваться, но доходов на этот год не хватает. Тогда ищем другие источники: продаем доли в компаниях, проводим приватизацию, увеличиваем поступления от сдачи имущества, земли в аренду и так далее».

Напомним, депутаты Курултая - Госсобрания РБ приняли бюджет республики на 2023 год. Он сформирован в объеме более 267,338 миллиарда рублей по доходам, расходная часть будущем году составит 285,138 миллиарда рублей. Дефицит регионального бюджета запланирован в объеме 17,8 миллиарда рублей.