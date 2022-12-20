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Вчера, 20:08

Лира Игтисамова сравнила дефицит бюджета Башкирии с ипотекой

На проходящем сейчас по БСТ специальном брифинге на тему «Бюджет Башкортостана в 2023 году» министр финансов республики Лира Игтисамова объяснила, почему ежегодный бюджет принимается с дефицитом и где берутся средства на его возмещение.

Лира Игтисамова сравнила дефицит бюджета Башкирии с ипотекой
Лира Игтисамова сравнила дефицит бюджета Башкирии с ипотекой

«Когда формируется бюджет, мы опираемся на запросы жителей республики, учитываем данные отраслевых министерств, - рассказала в ходе брифинга министр. - В то же время, желания не всегда совпадают с возможностями, поэтому в бюджете закладывается дефицит, разрыв между доходной частью и расходной. Я сравнила бы это с ситуацией, когда семья берет квартиру в кредит: нужно улучшать жилищные условия, а средств одномоментно не хватает. Тогда люди вступают в ипотеку, но четко представляют, как будут расплачиваться. С принятием дефицитного бюджета схожая ситуация — нам нужно развиваться, но доходов на этот год не хватает. Тогда ищем другие источники: продаем доли в компаниях, проводим приватизацию, увеличиваем поступления от сдачи имущества, земли в аренду и так далее».

Напомним, депутаты Курултая - Госсобрания РБ приняли бюджет республики на 2023 год. Он сформирован в объеме более 267,338 миллиарда рублей по доходам, расходная часть будущем году составит 285,138 миллиарда рублей. Дефицит регионального бюджета запланирован в объеме 17,8 миллиарда рублей.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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