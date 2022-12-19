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Сегодня, 13:26

В Уфе обсудили вопросы финансирования инвестпроектов в сельском хозяйстве

Круглый стол прошел в рамках Международной недели бизнеса, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Уфе обсудили вопросы финансирования инвестпроектов в сельском хозяйстве
В Уфе обсудили вопросы финансирования инвестпроектов в сельском хозяйстве

- В ближайшие пять лет самую высокую прибыльность будут иметь индустриальные молочные фермы, - сказал заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. - Перспективны также проекты по мясному скотоводству, хотя это уже менее доходный бизнес. Мы посчитали, что в республике реально построить около 50 индустриальных молочных ферм, которые будут давать от 900 до 1,2 млн тонн товарного молока.

Эксперты считают, что основные опасения инвесторов связаны с финансированием проекта, уже потом идут земельные вопросы, кадры, проекто-разрешительная документация и т. п. Поэтому участники с интересом выслушали представителей банков.

О ходе реализации инвестиционных проектов по строительству индустриальных ферм в Стерлитамакском и Дуванском районах рассказали руководители агропромышленных предприятий имени Калинина и "Рассвет" Николай Коваленко и Александр Леушканов.

Отметим, что в республике сегодня реализуются 18 инвестиционных проектов по молочному скотоводству на сумму более 20 млрд рублей.

Автор:Марат АМИНЕВ
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