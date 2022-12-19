-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 13:39

В Башкирии восстановят грузовой речной порт «Агидель»

Вопрос создания мультимодального хаба на территории республики обсудили на «Международной неделе бизнеса» в Уфе.

В Башкирии восстановят грузовой речной порт «Агидель»
В Башкирии восстановят грузовой речной порт «Агидель»

На «Международной неделе бизнеса», которая прошла в Уфе с 14 по 16 декабря, обсудили возможность создания на территории РБ мультимодального хаба – в международном транспортном коридоре «Север – Юг».

По словам первого заместителя премьер-министра правительства РБ – министра экономического развития и инвестиционной деятельности Рустама Муратова, МТК «Север – Юг» может стать коридором развития для Евразийского экономического союза.

– Реализация крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере не только позволяет сократить время в пути и эксплуатационные расходы перевозчиков, но и через косвенные эффекты способствует устойчивому развитию регионов Российской Федерации. В настоящий момент существует потребность в восстановлении деятельности грузового речного порта «Агидель». В следующем году республика планирует определить подрядчика, который разработает технико-экономического обоснование проекта «Восстановление грузового речного порта «Агидель». По его результатам будет определена финансовая модель реализации проекта и работе с инвесторами, – рассказал первый вице-премьер.

Подробнее о проекте возрождения порта «Агидель» читайте в нашем материале.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика