В Башкирии восстановят грузовой речной порт «Агидель»

На «Международной неделе бизнеса», которая прошла в Уфе с 14 по 16 декабря, обсудили возможность создания на территории РБ мультимодального хаба – в международном транспортном коридоре «Север – Юг».

По словам первого заместителя премьер-министра правительства РБ – министра экономического развития и инвестиционной деятельности Рустама Муратова, МТК «Север – Юг» может стать коридором развития для Евразийского экономического союза.

– Реализация крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере не только позволяет сократить время в пути и эксплуатационные расходы перевозчиков, но и через косвенные эффекты способствует устойчивому развитию регионов Российской Федерации. В настоящий момент существует потребность в восстановлении деятельности грузового речного порта «Агидель». В следующем году республика планирует определить подрядчика, который разработает технико-экономического обоснование проекта «Восстановление грузового речного порта «Агидель». По его результатам будет определена финансовая модель реализации проекта и работе с инвесторами, – рассказал первый вице-премьер.

Подробнее о проекте возрождения порта «Агидель» читайте в нашем материале.

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