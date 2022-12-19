В Башкирии появится испытательная лаборатория для продукции лёгкой промышленности

Создание испытательной лаборатории с нуля - весьма дорогое удовольствие: стоимость испытательного оборудования и расходных материалов очень высока. Несмотря на это, ЦСМ выступил с инициативой по созданию такой лаборатории для испытаний продукции легкой промышленности. Свою роль тут сыграли активная деятельность правительства республики Башкортостан по возрождению этой отрасли и поддержка руководства Росстандарта, пояснил Сергей Севницкий.

На данный момент испытательная лаборатория готова для технического открытия. Ее работа значительно облегчит жизнь предприятиям легкой промышленности, подчеркнул руководитель ЦСМ.

Фото: Минтруд РБ.