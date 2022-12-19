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Сегодня, 15:31

В Башкирии появится испытательная лаборатория для продукции лёгкой промышленности

О планах по открытию лаборатории сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель Центра стандартизации, метрологии и испытаний РБ Сергей Севницкий.

В Башкирии появится испытательная лаборатория для продукции лёгкой промышленности
В Башкирии появится испытательная лаборатория для продукции лёгкой промышленности

Создание испытательной лаборатории с нуля - весьма дорогое удовольствие: стоимость испытательного оборудования и расходных материалов очень высока. Несмотря на это, ЦСМ выступил с инициативой по созданию такой лаборатории для испытаний продукции легкой промышленности. Свою роль тут сыграли активная деятельность правительства республики Башкортостан по возрождению этой отрасли и поддержка руководства Росстандарта, пояснил Сергей Севницкий.

На данный момент испытательная лаборатория готова для технического открытия. Ее работа значительно облегчит жизнь предприятиям легкой промышленности, подчеркнул руководитель ЦСМ.

Фото: Минтруд РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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