В Башкирии прошел съезд Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития

Организаторами съезда выступили Корпорация развития РБ совместно с НААИР. В качестве спикеров выступили гендиректор региональной Корпорации развития Наиль Габбасов и замглавы администрации Уфы Дамир Галиуллин. Модератором секции стал исполнительный директор, зампредседателя правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.

«Здесь у нас участвует 38 человек из 22 регионов. Все приехали перенять опыт и узнать тот самый секрет коллег из Республики Башкортостан, который позволяет им, как минимум, быть в лидерах инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности», – отметил Рафаэль Хусяиншин.

Участники обсудили ряд вопросов, касающихся привлечения инвестиций. В частности, они затронули различные инструменты, которые региональные агентства развития внедряют в свою работу. Так, гендиректор Корпорации развития РБ Наиль Габбасов представил нововведения, которые ведомство использует при работе с потенциальными инвесторами. Особое внимание он уделил разработке бизнес-кейсов и виртуальным турам.

«Секретом эффективности я, прежде всего, считаю очень слаженную команду. Совместно с коллегами мы пробуем различные подходы к работе с инвесторами и большинство внедренных инструментов дают положительный эффект. Один из них – это бизнес-кейсы. Сейчас ими интересуется множество инвесторов, переговоры с которыми находятся на различных этапах. Также отмечу, что на привлечение инвестопотока повлияли виртуальные туры по свободным площадкам республики. Это уникальный инструмент, который получил признание на федеральном уровне, войдя в число лучших региональных практик по развитию предпринимательства», – пояснил Габбасов.

Одной из важных частей деловой программы стало выступление замглавы администрации Уфы Дамира Галиуллина. Бизнес-шериф города поделился опытом работы с бизнес-сообществом, мерах господдержки предпринимателей, преимуществами взаимодействия муниципалитета с институтами развития и важности использования социальных сетей в своей работе.

«Для нас отношения с Корпорацией развития – это как свежий воздух. Это основные наши помощники в работе с инвесторами. Если к нам обращается инициатор и мы видим в проекте перспективу, я направляю письма в Корпорацию и дублирую их генеральному директору, чтобы он держал процесс на контроле. Далее инвестор встречается со специалистами ведомства, где решается вопрос о презентации проекта на заседании «Инвестиционный час» под председательством Главы региона. Если возникают какие-то вопросы, менеджеры могут напрямую обратиться ко мне для решения определенных вопросов. Так, я стараюсь в рамках закона ускорить движение проекта», – пояснил Дамир Галиуллин.

Справочно:

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Некоммерческая организация «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» создана в 2006 году, с целью объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития), направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации.

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Фото предоставлено НААИР.