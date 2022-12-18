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Андрей Назаров подвел итоги «Международной недели бизнеса»

За три дня работы форума было подписано 54 соглашения на общую сумму 93 млрд рублей.

Андрей Назаров подвел итоги «Международной недели бизнеса»
Андрей Назаров подвел итоги «Международной недели бизнеса»

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров написал в соцсетях об итогах «Международной недели бизнеса», которая прошла в Уфе с 14 по 16 декабря. В ней приняли участие более трех тысяч делегаторв, выступили около 250 спикеров. За три дня работы форума было подписано 54 соглашения на общую сумму 93 млрд рублей.

«В интересное время мы живем, – написал Назаров. – Еще 30 лет назад новая, не столь окрепшая Россия, завороженно заглядывала на Запад, где было всё. Сегодня я вижу другую картину: где метка «Made in Russia» сопровождает товары, захватывающие почти все сферы жизни... Европейское деловое сообщество заинтересовано в продолжении сотрудничества с Россией. А мы благодаря подобным мероприятиям будем продолжать выстраивать каналы связи».

Также премьер-министр озвучил планы на 2023 год – расширять географию сотрудничества и привлекать в республику полезные инвестиции.

Фото предоставлено пресс-службой МНБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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