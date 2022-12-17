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В Бураево так и не построили ФОК. Оштрафованы и заказчик и подрядчик

Контракт о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Бураево между администрацией района и ООО «ГеоСтрой» был заключен в апреле прошлого года. Построить хотели быстро – к сентябрю года нынешнего. Но, как говорится, гладко было на бумаге…

В Бураево так и не построили ФОК. Оштрафованы и заказчик и подрядчик
В Бураево так и не построили ФОК. Оштрафованы и заказчик и подрядчик

Строителям дали ещё два месяца, предупредив: сдать комплекс не позднее ноября. Однако в установленное время строительство не завершено, а период окончания работ вновь продлен.

В этой связи прокуратура района возбудила в отношении подрядной организации административное дело о «бездействии», а в отношении заместителя главы муниципалитета – об «изменении условий контракта».

И подрядчик и чиновник оштрафованы на общую сумму 330 тысяч рублей. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

В Бураево так и не построили ФОК. Оштрафованы и заказчик и подрядчик
В Бураево так и не построили ФОК. Оштрафованы и заказчик и подрядчик
В Бураево так и не построили ФОК. Оштрафованы и заказчик и подрядчик
Автор:Надежда РОМАНОВА
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