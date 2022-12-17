В Башкирии расширят сферу использования беспилотников

С 2023 года в Башкирии запускается экспериментальный правовой режим для первых беспилотных авиационных систем, которые будут перевозить грузы, вести аэрофотосъемку, а также помогать в борьбе с вредителями в сельском хозяйстве. На презентационной сессии, посвященной этому вопросу, шла речь о том, что в Башкирии появится целая отрасль беспилотной авиации.

Беспилотные системы становятся все более востребованными в разных сферах деятельности, включая агропромышленный комплекс и городское хозяйство, заметил в своем выступлении директор Центра стратегических разработок РБ Рустэм Давлетов.

— Мы намерены сформировать отрасль беспилотной авиации на основе современной инфраструктуры. Это принципиально новые направления и продукты на зарождающихся перспективных рынках, — заявил он.

По словам Рустэма Давлетова, экспериментальный правовой режим, который вводится в Башкирии, имеет важную особенность: он расширяет спектр использования беспилотных авиационных систем. Кроме доставки грузов, беспилотники будут задействованы в мероприятиях по повышению эффективности сельского хозяйства, в борьбе с лесными пожарами и незаконной вырубкой деревьев.

— Для создания кластера беспилотной авиации у республики достаточно высокий уровень технологического развития: в Башкортостане имеются современные предприятия авиационной отрасли, действует Евразийский научно-образовательный центр, — высказал свое мнение директор центра экономики регионов Фонда «Центр стратегических разработок» Марат Фаттахов, говоря о предпосылках к установлению в регионе экспериментального правого режима. По его словам, благодаря активной позиции региональной команды в Башкирии созданы все условия, чтобы беспрепятственно развивать беспилотную авиацию.

Как отмечалось в ходе сессии, беспилотные технологии могут стать еще одним драйвером экономического развития республики. В настоящее время предложено четыре приоритетных направления их использования: это сельское и лесное хозяйство, мониторинг линейных объектов и грузовые перевозки. Срок действия экспериментального правового режима составляет три года.

Напомним, соглашение о намерениях по созданию кластера беспилотной авиации было подписано в августе 2021 года на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии. Якорным предприятием кластера была определена группа компаний «Геоскан», партнерами выступили «Ростелеком» и КамАПП. До 2024 года в развитие кластера беспилотной авиации в Башкирии планируется вложить 2 млрд рублей. В 2022 году запущены первые опытно-конструкторские разработки, через год в регионе появится испытательный полигон и начнется выпуск промышленных беспилотников.

В целом Международная неделя бизнеса-2022 объединила порядка трех тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. На полях форума было подписано 55 соглашений о намерениях на общую сумму 93 млрд рублей. Крупнейшие среди них — концессионное соглашение о создании межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, соглашения о сотрудничестве с АО «ДОМ.РФ», аптечной сетью «Фармленд», ООО «Озон Уфа», ООО «Таврос Агропарк» и ряд других.



Фото пресс-службы правительства РБ.