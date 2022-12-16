В Уфе в третий раз вручили всероссийскую телевизионную премию «ТЭФИ-Капитал»

Как пояснили в пресс-службе правительства РБ, премия вручается лучшим журналистам и телеканалам, рассказывающим о жизни предпринимательского сообщества и формирующим их позитивных образ.

С приветственным словом перед участниками и членами жюри выступил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, который отметил, что выбор Уфы в качестве места подведения итогов подтверждает доверие организаторов к нашему региону.

- В этом году на конкурс поступило 130 работ об экономике, бизнесе, предпринимательстве, - рассказал спикер. - Четыре из них принадлежат республиканским журналистам. Каждая работа достойна победы! Желаю участникам успехов во всех начинаниях!

Фото: пресс-служба правительства РБ.