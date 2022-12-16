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Вчера, 13:24

Дипломанты «Продукта Башкортостана» провели торгово-закупочную конференцию

На Международной неделе бизнеса в Уфе дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» провели торгово-закупочную конференцию «День поставщика», которая стала важной площадкой для развития партнерства между основными участниками рынка.

Дипломанты «Продукта Башкортостана» провели торгово-закупочную конференцию
Дипломанты «Продукта Башкортостана» провели торгово-закупочную конференцию

«Продукт Башкортостана» почти десять лет поддерживает и продвигает продукцию республиканских предприятий на рынках республики и России. Более 40 предприятий республики выразили желание поставлять продукты в магазины.

— Деловая встреча позволила производителям обговорить условия сотрудничества, продемонстрировать продукцию и уточнить важные вопросы взаимодействия, — отметил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

В мероприятии приняли участие закупщики федеральных и региональных сетей, а также представители ритейла из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба правительства региона.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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