Дипломанты «Продукта Башкортостана» провели торгово-закупочную конференцию

«Продукт Башкортостана» почти десять лет поддерживает и продвигает продукцию республиканских предприятий на рынках республики и России. Более 40 предприятий республики выразили желание поставлять продукты в магазины.

— Деловая встреча позволила производителям обговорить условия сотрудничества, продемонстрировать продукцию и уточнить важные вопросы взаимодействия, — отметил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

В мероприятии приняли участие закупщики федеральных и региональных сетей, а также представители ритейла из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба правительства региона.