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Экономика
Сегодня, 11:35

Объем инвестиций в Башкирии за последние три года вырос на треть

Инвестиции и меры поддержки экономики республики обсудили на заседании Клуба активных инвесторов «Алга, Башкирия!» под председательством премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова. Мероприятие прошло в рамках XV юбилейного форума «Международная неделя бизнеса», сообщили пресс-служба правительства РБ.

Объем инвестиций в Башкирии за последние три года вырос на треть
Объем инвестиций в Башкирии за последние три года вырос на треть

В целях дальнейшей поддержки предприятий в республике сохранены ранее действовавшие налоговые льготы и запущены новые. Утвержден План первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики республики в условиях санкций, сообщил премьер-министр.

— На республиканских ТОСЭР 125 компаний планируют вложить порядка 50 млрд рублей и создать более 10 тысяч рабочих мест. Также в Башкортостане действует 12 индустриальных парков и 18 технопарков, — подчеркнул Андрей Назаров.

В течение трех последних лет республика демонстрирует стабильно высокие темпы прироста инвестиций — их объем вырос на треть, почти на 150 млрд. рублей, отметил министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. Текущий год, несмотря на трудности, также планируется завершить с положительной динамикой и достичь планку по инвестициям в 500 млрд рублей.

Более 60% от всех инвестиций в основной капитал в Башкирии осуществляется по линии промышленности, а каждый третий приоритетный проект напрямую связан с промышленными производствами. По итогам 10 месяцев рост в сфере промышленных производств составил 3%, рассказал министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Ожидается, что по итогам 2022 года объем инвестиций в сельское хозяйство республики составит не менее 15 млрд рублей, что на 36% превышает показатель прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Он отметил, что в республике активно оказывается государственная поддержка инвесторам — выделение земли без проведения торгов, льготы по налогам на имущество, субсидии на возмещение затрат. Значительная работа по реализации инвестиционных проектов проделана также в пищевой и перерабатывающей промышленности.

— Сегодня все регионы, в том числе и Башкортостан, находятся в непростых условиях. Но, от того, насколько эффективно будут использованы все доступные в этот период ресурсы — зависит темп роста деловой активности региона. Совместно мы сможем сохранить и приумножить инвестпривлекательность Башкортостана. Обеспечить стабильное и поступательное развитие региона, — подытожил Андрей Назаров.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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