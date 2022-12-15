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Экономика
Сегодня, 17:11

Финансовая политика в Башкирии должна сработать на результат

Озвученное сегодня, 15 декабря, Послание главы Башкирии Госсобранию-Курултаю Республики Башкортостан прокомментировала «РБ» председатель комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Рида Субханкулова.

Финансовая политика в Башкирии должна сработать на результат
Финансовая политика в Башкирии должна сработать на результат

Глава Башкирии Радий Хабиров, в частности, подчеркнул, что «все действия власти не имеют смысла и будут справедливо критиковаться, если они не направлены на самое главное – улучшение жизни людей». Этот тезис мы попросили раскрыть председателя профильного комитета Госсобрания РБ Риду Субханкулову.

- Мы знаем, что экономическая ситуация в России сегодня сложная, есть проблемы: в целом наблюдается снижение показателей, - сказала Рида Субханкулова. - У нас в республике этого нет - все показатели социально-экономического развития идут с плюсом. И соответственно с плюсом идет и сам бюджет. Доходы республики идут с ростом. Отсюда и вывод. Все современные вызовы, которые глава республики Радий Хабиров озвучил в Послании Госсобранию РБ, в законе о бюджете ко второму чтению в виде поправок они уже представлены и средства на них заложены. Это не декларативное заявление, оно уже в работе. Вместе с органами исполнительной власти депутатский корпус должен работать на результат. Я стопроцентно согласна с руководителем региона, что все мы должны работать на результат. Правильно расставлять акценты, расходовать средства и двигаться к результату, на улучшение качества жизни людей.

Бюджет заложен с ростом и не ниже прошлого года для того, чтобы выполнить все социальные обязательства. Во-первых, в нем учтен рост заработной платы на 8,3 %. Кроме того, увеличится МРОТ. С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда вместе с уральским коэффициентом в нашей республике составит 18 670 рублей. Рост ожидается высокий. Глава региона не зря подчеркнул о необходимости борьбы с "серой" зарплатой и выразил беспокойство по этому поводу. Плановая системная работа в этой области жизненно важна.

Глава профильного комитета отметила, что все виды социальных расходов, пособий и выплат в полном объеме заложены в бюджет. В том числе и расходы на поддержку семей участников специальной военной операции.

- Принятый в таком виде бюджет дает надежду, что население республики не будет хуже жить, - подчеркнула Рида Субханкулова. - Все цифры принимаем. Стоит задача – их выполнить. Все структуры власти должны на это работать.

Финансовая политика в Башкирии должна сработать на результат
Финансовая политика в Башкирии должна сработать на результат
Финансовая политика в Башкирии должна сработать на результат
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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