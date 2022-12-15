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Экономика
Вчера, 22:05

Башкирия и Армения нарастили внешнеторговый оборот почти в пять раз

По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот между Башкирией и Арменией вырос почти в пять раз. Такие данные были приведены в ходе встречи премьер-министра правительства республики Андрея Назарова с официальной делегацией Армении, прибывшей в Уфу для участия в Международной неделе бизнеса.

Башкирия и Армения нарастили внешнеторговый оборот почти в пять раз
Башкирия и Армения нарастили внешнеторговый оборот почти в пять раз

Торгово-экономическое сотрудничество между Башкортостаном и Арменией заметно укрепляется, отметил Андрей Назаров.

— По итогам девяти месяцев внешнеторговый оборот сложился на уровне почти 15 млн долларов. Он вырос практически в пять раз, — подчеркнул он. — Республика не ограничивается достигнутыми результатами. Нам известны ваши товарные потребности, и мы готовы поставлять спецтранспорт, электротехническую продукцию, лекарственные препараты, минеральные удобрения и широкую номенклатуру пищевых продуктов.

При этом премьер-министр четко дал понять, что и Башкортостан хотел бы импортировать цитрусовые культуры, орехи, винодельческую продукцию, а также текстильные изделия, черные металлы и фармацевтическую продукцию, сообщает пресс-служба правительства региона. Особенно интересно это сотрудничество в контексте развития параллельного импорта.

Андрей Назаров также рассказал, что республика известна своими здравницами, и пригласил гостей из Армении посетить их.

Заместитель губернатора Лорийской области Армении Гор Асрян выразил уверенность, что такие встречи дают возможность познакомить иностранных бизнесменов с промышленными и инвестиционными возможностями регионов. Стороны пришли к мнению, что республикам необходимо приложить все усилия, чтобы ускорить взаимное инвестиционное партнерство и перейти к реализации совместных проектов.

Напомним, с 14 по 16 декабря в Уфе проходит Международная неделя бизнеса. Она объединила представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов в разных сферах из 24 стран —в общей сложности около трех тысяч человек.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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