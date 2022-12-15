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Андрей Назаров: В Европе жалеют о введённых против России санкциях

Европейский парламент сожалеет о введенных санкциях против России, написал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в соцсетях, делясь впечатлениями от встречи с участниками первого заседания международной рабочей группы «Уфимский диалог».

Андрей Назаров: В Европе жалеют о введённых против России санкциях
Андрей Назаров: В Европе жалеют о введённых против России санкциях

«Поддерживая антироссийскую политику, Европа думала, что наша экономика рухнет, однако в разы сильнее пострадала сама. Об этом сегодня заявили представители зарубежья на первом заседании «Уфимского диалога», инициатором которого выступил депутат Европейского парламента, сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Страны ШОС, Турция, Китай, Германия, Иран — все открыто говорили о желании наращивать сотрудничество с Россией и Башкортостаном, в частности», — сообщил своим подписчикам премьер.

Он привел данные о росте цен на потребительские товары в Италии и процитировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе заседания заявила, что Европа совершила «самоподрыв».

«Договорились с господином Мариани провести следующее заседание «Уфимского диалога» в марте. К этому времени оценим ущерб, нанесенный бизнесу стран, поддерживающих санкционную политику, и отечественным предпринимателям. По результатам представим сравнительное исследование, с которым обратимся в Европейский парламент», — завершил свой пост Андрей Назаров.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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