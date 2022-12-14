В Башкирии установят льготную ипотечную ставку для IT-специалистов

«В рамках Международной недели бизнеса-2022, которая стартовала сегодня в Уфе, от имени правительства РБ подписал соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и акционерным обществом «ДОМ.РФ» по вопросу разработки механизма снижения процентной ставки по ипотечным кредитам для работников сферы информационных технологий на приобретение или строительство жилья» - рассказал Алан Марзаев.

Вице-премьер напомнил, что президентом России Владимиром Путиным в марте этого года был подписан указ об ускоренных мерах поддержки развития IT-отрасли в России. В указе предусмотрена, в том числе, льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой до 5% годовых. Правительство республики совместно с «ДОМ.РФ» планирует разработать проект соответствующего нормативного правового акта, который определит условия снижения процентной ставки.