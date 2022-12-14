Радий Хабиров встретился с руководством «Башкирской содовой компании»

Радий Хабиров подчеркнул, что изменившаяся политическая конъюнктура не должна помешать модернизации предприятия, поискам новых источников сырья и устранению экологического ущерба. Глава республики поблагодарил компанию за участие в формировании гуманитарных конвоев для оказания помощи регионам Донбасса и военнослужащим. Радий Хабиров отметил важную роль компании в развитии химической промышленности региона и наградил Андрея Пилипенко орденом Салавата Юлаева.

Андрей Пилипенко сообщил, что в рамках поставленных задач сейчас идет рекультивация шламонакопителей., компания совместно с Росприроднадзором разработала дорожную карту необходимых экологических мероприятий, в том числе на площадках в Стерлитамаке.