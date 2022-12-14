Построенные по инвестпроектам молочные комплексы дают треть молока в Башкирии

Как подчеркнул заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, современные молочные фермы — это не только высокие надои, но и хорошие условия для содержания животных, хорошие условия труда, а на фермах старого типа скоро просто некому будет работать — молодежь туда не пойдет. При этом поставлена цель довести производство товарного молока в республике до 1,2 млн тонн, для чего нужно построить не менее 20 современных молочных комплексов.

— За последние годы в Башкортостане начали реализацию 21 проекта по молочному скотоводству. 18 современных комплексов, построенных в результате, уже работают, — отметил министр.

Примером успешной реализации инвестпроекта может послужить животноводческая ферма ООО «Победа» в Калтасинском районе, на базе которой прошла практическая часть семинара. Проект был участником «Инвестчаса» в 2018 году и получил одобрение Инвестиционного комитета республики. Первую очередь молочного комплекса открывали с участием главы республики Радия Хабирова в марте 2020 года.

Сейчас мегаферма, где содержится 1300 голов дойного стада, ежедневно производит не менее 36 тонн молока, уточнили в пресс-службе правительства региона. Агрохолдинг «Победа» реализует инвестпроект, который предполагает строительство ферм на 5000 голов дойного стада, завода по производству твердых сыров и модернизацию мощностей по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах. Общий объем инвестиций в комплекс, который будет производить 36 тысяч тонн молока в год, составит 2,3 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства РБ.