БСК направит 66 миллиардов на экологию

В рамках Международной недели бизнеса, которая начала работать в Уфе, участники форума уделили пристальное внимание развитию химической промышленности. Ее флагманом премьер-министр назвал БСК, которая занимается реализацией таких стратегических направлений, как экология, рекультивация и импортозамещение.

В частности, компания утвердила программу развития до 2031 года, направленную на повышение энергоэффективности и экологичности производственных процессов.

Кроме того, к 2032 году планируется завершить работу над крупным проектом по рекультивации, так называемых, «белых морей» - сооружений для складирования жидких и твердых отходов БСК. Как отметил Андрей Назаров, за последние три года предприятие направило на экологические мероприятия более 4,5 млрд рублей.

Относительно импортозамещения премьер-министр сообщил, что компания собирается вложить 16 млрд рублей в производство эмульсии ПВХ, которая применяется при изготовлении пленок, обоев и линолеума. Отметив при этом, что между БСК и республикой сложилось конструктивное взаимодействие, которое правительство намерено поддерживать.

Фото со страницы vk.com.