Башкирия вошла в десятку лидеров по масштабу некоммерческого сектора

В регионе зарегистрировано более 6000 некоммерческих организаций, которые занимаются благотворительной деятельностью, обучением и обслуживанием на дому. Число НКО Башкирии имеет тенденцию к росту, в том числе благодаря государственной поддержке и стимулированию спроса с помощью сертификатов социального заказа. Эксперты отмечают, что стимулом активного развития социально-ориентированных НКО стала и пандемия коронавируса.

Член Общественной палаты РФ и Общественной палаты РБ Ирина Абрамова напомнила, что в этом году Башкирия вошла в пилот по апробации ФЗ-189 о государственном муниципальном заказе. Негосударственному сектору только в нашем регионе в рамках реализации этого закона передано почти 48 тысяч социальных услуг на сумму около 770 млн рублей.

Вклад некоммерческого сектора в экономику республики и страны прокомментировал руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев.

— Это и конкретные 204 миллиона рублей, которые были привлечены из Федерального президентского фонда в этом году, и сотни миллионов рублей благотворительных сборов, которые помогли сэкономить государственные средства, — рассказал он.

— Не зря НКО называют третьим сектором экономики. Его надо рассчитывать не только в денежном выражении, по количеству пожертвований или полученным НКО грантами. Вклад гораздо шире. Некоммерческий сектор решает социальные проблемы, является инициатором изменений в сфере образования. НКО влияют на повышение конкурентоспособности на рынке соцуслуг и качества жизни наших граждан, — считает член Общественной палаты Башкортостана, директор АНО «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

Между тем

Вклад российских некоммерческих организаций (НКО) в экономику страны за последние четыре года увеличился в 2,5 раза и составил 1,5% (около 2 трлн рублей). К такому выводу пришли специалисты Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития, которые разработали для ведомства соответствующую методику оценки, пишут «Известия».

Иллюстрация из открытых источников