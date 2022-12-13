В Уфе обсудят будущее социальных сетей

В рамках деловой программы форума состоятся дискуссии на тему: «Новый дивный мир. Что будет с маркетингом, медиа и социальными сетями?». Планируется обсуждение специалистами и экспертами цифровой сферы трендов, которые будут изменять экономику в течение ближайших 5–10 лет.

По словам организатора сессии Раиса Габитова, он только что приехал из Центральной Азии, где сейчас идет бурное развитие медиа и соцсетей. Он считает важным, чтобы Башкирия выстраивала в этой сфере взаимодействие с Казахстаном и Узбекистаном, и Международная неделя бизнеса этому хорошо способствует.

– На секцию «Новый дивный Мир» мы подобрали крутых спикеров, которые будут говорить о том, что будет с маркетингом и соцсетями в ближайшие 3-5 лет, – поделился планами блогер Раис Габитов. - Это, как если бы вы могли отправиться на машине времени на пять лет назад и сказать себе - покупай биткойн. Любой человек из бизнеса должен бросить всё и прийти на эту сессию. Второе рождение переживают ВКонтакте и Телеграм, туда массово переходят пользователи. Но есть и другие ниши: вертикальное видео по-прежнему прекрасно работает, просто перебралось из Tik-Tok в YouTube, Яндекс.Дзен и тот же ВКонтакте. Нам потребуется время, чтобы полностью адаптироваться, ну, и подождать, пока запрещенные соцсети умрут, тогда мы их и заменим.

Трансляция сессии будет доступна на сайте форума: https://ibw-bashkortostan.com

Напомним, в Уфе с 14 по 16 декабря состоится Международная неделя бизнеса. Ежегодное экономическое событие объединит более трех тысяч человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер.