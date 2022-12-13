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Сегодня, 16:40

В Башкирии завершили реконструкцию энергообъектов

Сетевики завершают работы по реконструкции линий электропередачи 220-500 кВ, запланированные на текущий год, сообщает пресс-служба Башкирэнерго.

В Башкирии завершили реконструкцию энергообъектов
В Башкирии завершили реконструкцию энергообъектов

Сейчас на кабельно-воздушной линии «Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар, 2 ц.» в Стерлитамакском районе идет замена грозотроса, которую должны завершить 14 декабря. Всего замене подлежало 8,5 км, стоимость работ составит 3,7 млн рублей.

Реконструкция проведена и на линии «Бугульма – Бекетово» в Бугульминском и Бавлинском районах Татарстана, где Башкирская сетевая компания имеет в собственности некоторые магистральные ЛЭП. Еще в июне и сентябре-октябре там заменили 21 км грозотросов. ЛЭП проходит по Бугульминско-Белебеевской возвышенности, и на стыке зимы и весны, а также осени и зимы, периодически возникает необходимость плавки гололеда. Поэтому марку грозотросов подобрали таким образом, чтобы плавка была максимально эффективной. Стоимость реконструкции составила порядка 9 млн рублей.

В августе и октябре на линии «Смеловская – Бекетово» сетевики заменили изоляторы и поставили птицезащитные устройства на 68 железобетонных опорах. Подлежащий реконструкции участок расположен в Стерлитамакском, Гафурийском и Ишимбайском районах. Освоено 1,6 млн рублей.

Реконструкция объектов позволила энергетикам повысить надежность эксплуатации магистральных электрических сетей, которые проходят через Башкирию, осуществляя энергетическую связь с соседними регионами - Татарстаном и Челябинской областью.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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