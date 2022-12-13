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Сегодня, 17:03

В Башкирии оцифровали инструкции для бизнеса

На портале INVESTRB.RU заработала обновленная версия раздела с оцифрованными инструкциями, которые могут быть полезны для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Башкирии оцифровали инструкции для бизнеса
В Башкирии оцифровали инструкции для бизнеса

Все оцифрованные инструкции разбиты на специальные тематические блоки. В итоге предприниматель может получить полную информацию о том, что ему делать в той или иной ситуации, перечень документов, которые потребуются. Инструкции выложены по самым востребованным сейчас у бизнеса категориям: имущество, строительство, участие в госзакупках, лицензирование, технологическое присоединение к инженерным сетям.

– Мнение предпринимателей об удобстве обращения к готовым инструкциям для бизнеса направило нас на продолжение работы по их оцифровке, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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