В Башкирии оцифровали инструкции для бизнеса

Все оцифрованные инструкции разбиты на специальные тематические блоки. В итоге предприниматель может получить полную информацию о том, что ему делать в той или иной ситуации, перечень документов, которые потребуются. Инструкции выложены по самым востребованным сейчас у бизнеса категориям: имущество, строительство, участие в госзакупках, лицензирование, технологическое присоединение к инженерным сетям.

– Мнение предпринимателей об удобстве обращения к готовым инструкциям для бизнеса направило нас на продолжение работы по их оцифровке, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.