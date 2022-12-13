В Башкирии до 2025 года подключат к газу ещё 25 тысяч домовладений

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на совещании по вопросам газоснабжения населения и предприятий отметил, что на сегодня в Башкирии газифицированы более 1,4 млн домов и квартир почти в трех тысячах населенных пунктах.

- Уровень газификации республики составляет 84,7 процента, в то время как средний по России –71,4 процента, - сказал Андрей Назаров. - Работа по доведению газораспределительных сетей до границ земельных участков домовладений без взимания платы с граждан в республике началась в прошлом году. Выявленный потенциал догазификации составляет 65,5 тысяч домовладений. Его реализация позволит поднять уровень газификации на 3,5 процента к 2025 году.

Он также информировал, что рамках Программы развития газоснабжения и газификации Башкортостана в период с 2021 по 2025 планируется подать «голубое топливо» почти в 25 тысяч домовладений и 277 котельных. Премьер отметил, что накануне глава республики Радий Хабиров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали об этом соглашение.

И. о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин на совещании обратил внимание, что выдача сертификатов на газификацию индивидуальных жилых домов отдельным категориям граждан носит заявительный характер и потенциально позволяет подключать к газораспределительным сетям ежегодно от пяти до семи тысяч жилых домов. По его словам, в этом году выделенными из бюджета республики 195 млн рублей оплачено 1 992 сертификата, а всего же за весь период действия программы выдано 8 323 сертификата на сумму 656,63 млн рублей.

«По поручению президента страны Владимира Путина мы ведем активную догазификацию жилых домов, медицинских и образовательных организаций, - написал по итогам совещания пост на своей странице в социальных сетях Андрей Назаров. - Субсидируем льготным категориям граждан покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков. За три года на газификацию домов выдали сертификатов более чем на 650 млн рублей. Со следующего года увеличим сумму субсидии с 60 до 100 тысяч рублей и уже с декабря этого года распространим право на получение для участников СВО и членов их семей».