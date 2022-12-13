Башкирия значительно увеличила товарооборот с Турцией

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева подчеркивает, что Турция находится на шестом месте среди внешнеэкономических партнеров Башкирии. По ее словам, взаимный товарооборот Башкортостана с Турцией за прошедшие три квартала увеличился на 41,7%. Экспорт при этом увеличился на 38,8%, импорт - на 64,3%.

По словам министра, в общем объеме товарооборота Башкирии Турецкая Республика находится на 6 месте среди 113 стран - торговых партнеров в январе-сентябре 2022 года.

- В Турции работает представитель Башкортостана Марат Тансыккужин в статусе прикомандированного сотрудника при Торговом представительстве Российской Федерации, - сообщает Маргарита Болычева. - При его содействии в республику был привлечен ряд инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2,5 млрд руб. Прежде всего это два инвестпроекта компании Sanica Pipe по организации производства пластиковых труб и отопительных батарей на территориях индустриального парка «Уфимский» и ОЭЗ «Алга».

В рамках Международной недели бизнеса-2022 участие в секции «Башкортостан – Турция: промышленный диалог в новой реальности» примет председатель ассоциации «Российско-Турецкий Диалог» Мария Суворовская. Она поведала, что Башкортостан занял пятое место среди субъектов РФ по объёму прямых инвестиций из Турции на конец прошлого года.

- В новой экономической реальности Турция играет особую роль стратегического партнера, считает Мария Суворовская. - Это обусловлено и географическим положением, и ролью логистического хаба, и широко диверсифицированной экономикой. Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» с радостью выступает партнером Международной недели бизнеса. Показательно, что сотрудничеству России с Турцией отведена отдельная секция. Опыт Башкортостана по работе с Турцией сегодня крайне полезен многим регионам. В рамках нашей секции мы обсудим промышленный диалог между Башкортостаном и Турецкой Республикой.

Напомним, с 14 по 16 декабря в Уфе состоится Международная неделя бизнеса. Ежегодное экономическое событие объединит более трех тысяч человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран.

Стратегическим партнёром форума выступает Башкирская содовая компания.