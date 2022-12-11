-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 17:34

На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудят внедрение искусственного интеллекта

Одна из тем, которую будут обсуждать на международной неделе бизнеса в Уфе, это внедрение на предприятиях технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили организаторы форума.

На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудят внедрение искусственного интеллекта
На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудят внедрение искусственного интеллекта

Этому актуальному вопросу будет посвящена сессия «Внедрение в Республике Башкортостан платформы цифровых решений эффективность.рф в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Экспертами выступят гендиректор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко, гендиректор АО «Форт Диалог» Кирилл Полетаев и руководитель направления цифровых продуктов ООО «ПЕТОН Констракшн» Ранис Давлетшин.
- На международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" президент России Владимир Путин сказал, что в текущем десятилетии технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли экономики, - сказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов. - В рамках нацпроекта уже создана «Цифровая экосистема», которая позволяет за счёт упрощения и ускорения внедрения передовых цифровых инструментов усовершенствовать процессы на предприятиях. Благодаря использованию этой платформы можно автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании. На нашей сессии детально обсудим возможности этой цифровой платформы.
Напомним, с 14 по 16 декабря международная неделя бизнеса объединит более трех тысяч участников, свыше 500 спикеров из более 20 стран мира, запланировано более 50 деловых мероприятий
Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика