На Международной неделе бизнеса в Уфе обсудят внедрение искусственного интеллекта

Этому актуальному вопросу будет посвящена сессия «Внедрение в Республике Башкортостан платформы цифровых решений эффективность.рф в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Экспертами выступят гендиректор АНО «Цифровые технологии производительности» Павел Христенко, гендиректор АО «Форт Диалог» Кирилл Полетаев и руководитель направления цифровых продуктов ООО «ПЕТОН Констракшн» Ранис Давлетшин.

- На международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" президент России Владимир Путин сказал, что в текущем десятилетии технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли экономики, - сказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Айрат Фахретдинов. - В рамках нацпроекта уже создана «Цифровая экосистема», которая позволяет за счёт упрощения и ускорения внедрения передовых цифровых инструментов усовершенствовать процессы на предприятиях. Благодаря использованию этой платформы можно автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании. На нашей сессии детально обсудим возможности этой цифровой платформы.

Напомним, с 14 по 16 декабря международная неделя бизнеса объединит более трех тысяч участников, свыше 500 спикеров из более 20 стран мира, запланировано более 50 деловых мероприятий

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