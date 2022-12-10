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Экономика
Сегодня, 19:33

Радий Хабиров: Башкортостан начал полноценно себя кормить

Говоря о продовольственной безопасности с журналистами телекомпании «Вместе: РФ», Радий Хабиров отметил, что Башкортостан после 2014 года начал полноценно себя кормить и может экспортировать базовые продукты питания, в частности, пшеницу.

Радий Хабиров: Башкортостан начал полноценно себя кормить
Радий Хабиров: Башкортостан начал полноценно себя кормить

Башкортостан сумел не допустить «просадки» валового регионального продукта в этом году. Все целевые показатели будут сохранены на прошлогоднем уровне, а по некоторым, например, индексу промышленного производства или сельскому хозяйству намечен рост, цитируют Радия Хабирова тележурналисты компании.

«Внутренний потенциал нашей экономики мы сами до конца не осознавали. В Башкортостане рекордно низкий уровень безработицы за всю историю республики, несмотря на санкционное давление. Большая нагрузка легла на бюджет республики, но мы создали развернутую систему поддержки предпринимателей. Это более 50 миллиардов рублей. В мобилизационном плане мы научились этому ещё при ковиде. Мы не только удержали индекс промышленного производства, но и увеличили его.

Несмотря на санкции к нам идут инвестиции. При этом, мы трезво оцениваем ситуацию в экономике, и поэтому уже готовимся к сложностям в следующем году. Главное, не останавливать процессы в экономике», – сказал глава Башкортостана.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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