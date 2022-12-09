В Башкирии запустят производство суперабсорбирующих полимеров

Это будет первый завод суперабсорбентов на территории стран СНГ. Срок реализации проекта – 2023-2025 годы, объем инвестиций – почти 14 млрд рублей. Проект был рассмотрен на заседании «Инвестиционного часа» в правительстве РБ.

— В настоящее время на территории РФ, а также стран СНГ производство суперабсорбентов отсутствует, поэтому этот инвестпроект крайне востребован. Доля импортозамещения в РФ при запуске производства в Башкортостане составит более 60%, — разъяснил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Суперабсорбенты активно используются в производстве продуктов для личной гигиены и медицины (детские подгузники, предметы женской гигиены, подгузники для взрослых). В связи санкциями наблюдаются значительные проблемы с поставками этого компонента.

На «Инвестиционном часе» салаватское предприятие представило еще два инвестиционных проекта. В 2023 году на заводе планируют завершить создание производства технической серы с экологической направленностью, а в 2026 году – реконструкцию установки каталитического риформинга бензина с увеличением её мощности.