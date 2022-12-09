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В Башкирии названы самые востребованные профессии ближайшего будущего

В ближайшие три года в республике возрастет потребность в айтишниках, специалистах по машиностроению и управлению в технических системах.

В Башкирии названы самые востребованные профессии ближайшего будущего
В Башкирии названы самые востребованные профессии ближайшего будущего

Такой прогноз совместно разработали минтруда РБ, Академия наук РБ и Корпорация труда. Данные необходимы для  сглаживания дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда. 

– Обеспечение работодателей рабочей силой является одной из приоритетных задач государственной политики, – комментирует министр семьи и труда РБн Ленара Иванова. – В связи с этим в нашей республике ежегодно разрабатывается прогноз потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах. Сформированный нами прогноз будет направлен в правительство республики и в министерство образования и науки РБ для использования при установке образовательным организациям контрольных цифр приема. 

Ожидается, что потребность в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах составит за три года 173,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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